Haddad: Melhora de perspectiva de rating é passo importante

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a mudança na perspectiva de estável para positiva no rating BB- da S&P Global para o Brasil é um passo importante e que esse avanço é uma vitória a ser compartilhada com Congresso e Judiciário.

"Gostaria de compartilhar com o Congresso e o Judiciário as iniciativas que estão sendo tomadas na direção correta de arrumar as contas do Brasil e permitir que a gente possa avançar para uma geração de emprego e desenvolvimento. Isso não é possível apenas a partir do Executivo. A gente tem a confiança do presidente Lula, mas sem a compreensão do presidente Arthur Lira, do presidente Pacheco, da Câmara e do Senado, e também do STJ e STF, que têm se sensibilizado com agenda da Fazenda, não teríamos essa sinalização", afirmou há pouco em pronunciamento no Ministério da Fazenda.

Haddad destacou que o comunicado da S&P mencionava medidas tomadas pelo País, como o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária e medidas de reoneração. "É importante que uma agência externa consiga observar os avanços do Brasil. Temos muito trabalho pela frente, esse é só o começo. Se mantivermos o ritmo de trabalho das duas Casas, vamos atingir nossos objetivos O Brasil precisa voltar a crescer. Não há solução para esse país sem crescimento", disse.

Ele reiterou que a harmonia entre os Poderes é fundamental para esse resultado. "Penso que a harmonia entre os Poderes têm contribuído para o resultado, ainda modesto, mas importante, com a mudança de viés", afirmou.