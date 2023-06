Governo já demonstra grande capacidade de apresentar resultados positivos, diz Haddad após S&P

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou nesta quarta-feira, 14, no Twitter, a alteração de estável para positiva da nota BB- do Brasil pela S&P Global Ratings. Para ele, o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já demonstra "uma capacidade grande de apresentar resultados positivos".

"Dólar caindo, PIB crescendo, inflação sob controle e a classificação do Brasil melhorando frente ao mundo. Ainda há muito o que fazer. Vamos em frente!", escreveu o ministro, que junto com a mensagem trouxe fotos dele com Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin.