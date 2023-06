Eve e United Airlines anunciam planos oferecer voos elétricos de eVTOL em São Francisco

A Eve Air Mobility e a United Airlines anunciaram nesta quarta-feira, 14, planos de levar a Mobilidade Urbana Aérea (UAM) para São Francisco, nos Estados Unidos. Ambas as empresas trabalharão com autoridades locais e estaduais, provedores de infraestrutura, energia e tecnologia para garantir que o ecossistema adequado esteja em vigor para introduzir os voos das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL).

As empresas também estão trabalhando para identificar áreas de origem e destino, além da futura rede de rotas para a Mobilidade Urbana Aérea (UAM).

"Nosso objetivo é oferecer aos residentes e visitantes da área da Baía de São Francisco um transporte eficiente e competitivo em termos de custo em uma das áreas urbanas mais densamente povoadas dos EUA," destaca na nota Andre Stein, co-CEO da Eve.

Em 2022, a United anunciou um investimento de US$ 15 milhões na Eve e um acordo de compra condicional de até 400 eVTOLs, como parte de sua estratégia de investir em tecnologias de ponta, enquanto se posiciona como líder no investimento em sustentabilidade no setor da aviação e tecnologias inovadoras.

O eVTOL da Eve oferecerá aos clientes da United uma forma rápida, econômica e com zero emissão de carbono para chegar aos aeroportos centrais e se deslocar em ambientes urbanos densos.

O veículo é 100% elétrico e possui um alcance de 60 milhas (100 quilômetros). A aeronave será pilotada no lançamento, mas projetada para operações não tripuladas no futuro. O eVTOL da Eve está planejado para entrar em serviço em 2026.