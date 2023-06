BNB negocia parceria com 4 bancos internacionais para ampliar crédito

Banco dos Brics, Banco Mundial, CAF e Banco Europeu de Investimentos têm tratativas com o Banco do Nordeste, segundo Paulo Câmara

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, tem colocado em prática a meta de ampliar a capacidade da instituição em ofertar crédito - uma meta revelada por ele em primeira mão ao O Povo após afirmar que a demanda supera a capacidade de empréstimos em duas vezes.

Hoje, segundo informou na manhã desta quarta, o BNB conduz tratativas com o Banco dos Brics (instituição de fomento do bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem a ex-presidente Dilma Rousseff como presidente), o Banco Mundial, o Banco Europeu de Investimentos (BEI) e a Cooperação Andina de Fomento (CAF).

“Estamos conversando sempre (com essas instituições) e temos um calendário que queremos fechar nos próximos meses para essas parcerias”, afirmou o presidente do Banco do Nordeste durante a assinatura de contrato de 150 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

A parceria com a AFD foi a primeira desde quando a Agência passou a atuar no Brasil, há 15 anos, e visa especialmente infraestrutura verde e saneamento básico, como destacou Laetitia Dufay, diretora regional da instituição francesa, durante cerimônia realizada na sede do BNB, na manhã desta quarta-feira.

Capacidade e recursos aos governos

Paulo Câmara citou que, atualmente, o BNB conta com uma meta de R$ 38 bilhões para aplicar nas linhas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e as relações com outros bancos de fomento visa justamente ampliar essa carteira para os diversos públicos, desde o microcrédito até os grandes empreendimentos.

“Para nós é muito importante irmos além do FNE, que é o fundo que gere 80% das operações do Banco do Nordeste, hoje. A gente está buscando outros parceiros até porque as demandas são maiores do que o banco tem condições de ofertar para os diversos empreendimentos que estão acontecendo na Região Nordeste”, declarou.

Provocado pelo secretário de Planejamento da Bahia, Cláudio Ramos Peixoto, sobre a necessidade de o BNB ter linhas de crédito voltadas para os estados, Câmara respondeu que "o Banco está pensando nisso”.

“Já temos parcerias com outras instituições multilaterais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está fechando uma parceria de US$ 300 milhões justamente para a gente ajudar na infraestrutura dos estados nordestinos", acrescentou, explicando que a legislação do FNE impede que linhas sejam criadas para emprestar recursos aos estados.



