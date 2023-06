3 dicas para se tornar um líder de sucesso

A falta de autoconsciência é o principal desafio que os líderes enfrentam quando buscam desenvolvimento e progresso pessoal. E, para criar organizações sustentáveis, positivas e que contribuam para o bem-estar da comunidade, é fundamental cultivar uma liderança consciente. Mas você sabe como conquistá-la?

Para John C. Maxwell, palestrante, coach e autor com mais de 34 milhões de livros vendidos, um bom líder vai além dos resultados financeiros e se compromete com a construção de uma cultura empresarial baseada em valores, ética e responsabilidade social. Veja algumas técnicas para se tornar um grande líder!

Um guia prático para líderes

Em Liderança Consciente, publicação lançada no Brasil pela Editora Hábito, Maxwell, de modo didático e prático, compartilha ensinamentos sobre o desenvolvimento da autoconsciência em lideranças e divide com o público suas experiências dos mais de 40 anos como líder.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta obra, o autor apresenta um guia prático para líderes que desejam criar um ambiente de trabalho inspirador. John C. Maxwell ensina como praticar a autoavaliação, tomar boas decisões, fortificar as habilidades e trabalhar em equipe. A partir dessa proposta, confira três estratégias do autor para se tornar um líder consciente:

1. Ouça mais, fale menos

Antes de liderar as pessoas, é necessário compreendê-las. Os benefícios positivos de ser um bom ouvinte são muito mais valiosos do que costumamos reconhecer. Quando apenas se escuta sem ouvir de verdade, a liderança está fadada a sofrer. É por isso que Maxwell aconselha ouvir, aprender e depois liderar.

2. Admita seus erros e aprenda com eles

O primeiro passo para antecipar os erros e aprender com as falhas que você comete é se enxergar de forma realista e admitir os seus pontos fracos. É impossível melhorar como líder se você estiver ocupado demais tentando fingir que é perfeito. Quando se trata de sucesso, o que importa não é a quantidade de erros que você comete, mas, sim, o número de vezes que você comete o mesmo erro.