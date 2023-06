Secretária do Tesouro americano vê 'potencial significativo' em parceria bilateral com a Índia

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, afirmou nesta terça-feira, 13, que vê um "potencial significativo" para ampliar o investimento e comércio entre Estados Unidos e Índia. "Os investimentos indianos em infraestrutura têm potencial significativo para aumentar a produtividade e aumentar a eficiência do comércio bilateral", declarou, durante discurso no Conselho de Negócios Índia-EUA.

Yellen relembrou iniciativas conjuntas realizadas pelos países nos últimos anos e ressaltou que o Departamento do Tesouro está "trabalhando ativamente" com o governo da Índia para ajudar o país a atrair mais investimento do setor privado.

Segundo a autoridade, ambos os países estão avançando em "políticas modernas de suprimentos" ao investir em capital humano, ciência e tecnologia com o objetivo de ampliar potencial econômico de longo prazo, além de buscar a liderança em tecnologias de energia limpa. "Acredito que nossas inovações podem ajudar a reduzir as curvas de custo de novas tecnologias e acelerar a transição do mundo para uma economia de zero carbono", concluiu Yellen.