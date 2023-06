Safra cearense avança e deve chegar a 675 mil toneladas em 2023

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) divulgado nesta terça-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas no Ceará deve atingir a marca de 675.050 toneladas.

O número é 0,6% maior que a produção de 2022, calculada em 671.140 toneladas.



No Brasil,a expectativa é de uma produção recorde de 148,2 milhões de toneladas. Alta de 24% em relação ao produzido no ano passado. Na comparação com abril, a estimativa assinalou alta de 1,1%, com acréscimo de 3,3 milhões de toneladas. A expectativa é de recorde nas produções de soja, milho e trigo.



No Ceará, a área a ser colhida este ano deve ser de 1.379.013 hectares, avanço de 1,8% ante à área colhida em 2022.



A produção de banana no Estado deve fechar o ano em 448,8 mil toneladas. Um crescimento de 2% em relação à safra de 2022.



Por outro lado, a pesquisa do IBGE aponta para um recuo de 23,2% na produção de mandioca, que deve chegar neste ano a 583. 727 toneladas. A colheita do tomate, estimada em 68.117 toneladas, é 29,3% , menor do que a realizada em 2022.



Capacidade de armazenamento

No 2º semestre de 2022, a capacidade disponível para armazenamento no Ceará foi de 961,9 mil toneladas, 2,3% superior ao semestre anterior. O número de estabelecimentos diminuiu 1,4% em relação ao primeiro semestre de 2022.

Em termos de capacidade útil armazenável, os silos é o segundo no estado, tendo alcançado 387,4 mil toneladas no segundo semestre de 2022, ou 40,3% da capacidade útil total. Em relação ao primeiro semestre de 2022, a capacidade dos silos cresceu 10,2%.



Já os armazéns convencionais, estruturais e infláveis somaram 552,7 mil toneladas, o que representou diminuição de 3,9% em relação ao primeiro semestre de 2022. Esses armazéns contribuem com 57,4% da capacidade total de armazenagem no estado.



