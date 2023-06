Rússia aprova imposto para empresas com grandes lucros, em meio à escalada da guerra na Ucrânia

A Rússia aprovou nesta terça-feira, 13, um projeto de lei que cria um imposto sobre lucro de grandes empresas. Segundo o vice-primeiro-ministro russo, Andrei Belousov, a ideia de taxar os lucros excedentes partiu dos próprios oligarcas russos, em um gesto patriótico.

O imposto exigirá que empresas russas com lucros de mais de 1 bilhão de rublos por ano desde 2021 paguem um valor único de até 10% dos ganhos. De acordo com o Ministério das Finanças da Rússia, os recursos serão utilizados para financiar a esfera social.

As empresas devem pagar o imposto até 28 de janeiro de 2024 e o valor será calculado pelos próprios contribuintes, de forma independente. O total ainda pode ser reduzido, com a taxa efetiva caindo pela metade, a 5%, caso o valor do imposto seja transferido entre 1º de outubro a 30 de novembro de 2023.

A aprovação do projeto de lei acontece em meio à escalada da guerra na Ucrânia, com forte contraofensiva do exército ucraniano, e às sanções impostas pelo Ocidente - como o teto sobre os preços do petróleo russo, que tem minado a receita da Rússia para financiar a guerra.