Produção da indústria do Ceará cai acima da média nacional

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Enquanto o indicador da produção cearense encolheu 3,7% no mês, a produção industrial nacional caiu apenas 0,6%

A produção industrial no Ceará caiu 3,7% na passagem de março para abril. Foi a terceira maior queda no mês, atrás apenas da registrada no Amazonas (-14,2%) e Pernambuco (-5,5%).

Os dados divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que no acumulado do ano, a atividade industrial cearense encolheu 4,7%.



Os indicadores estão bem mais acentuados que a média nacional. No País, a produção industrial nacional caiu 0,6% frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, com dez dos quinze locais pesquisados apontando taxas negativas. No ano, o recuo é de 1%.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na comparação com abril de 2022, o indicador cearense caiu 7,8%, enquanto o do Brasil 2,7%. Já no acumulado de 12 meses, as quedas são, respectivamente, de 4,4% e 0,2%.



O setor vem enfrentando forte oscilação na produção mensal no Estado. Em janeiro, houve alta de 1,4%, mas em fevereiro a atividade recuou 2%, no mês seguinte subiu 5,3%, para cair de novo em abril, desta vez, 3,7%



Dos 12 segmentos industriais cearenses incluídos na Pesquisa Mensal da Indústria (PMI), em nove a produção caiu no comparativo com abril de 2022. A queda mais expressiva é observada na fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (-41%).



Em seguida, aparecem a fabricação de produtos químicos, com queda de 30,9% e a confecção de artigos do vestuário e acessórios (-30%).



Na outra ponta, entre os segmentos que cresceram em relação à abril de 2022, o maior destaque é na fabricação de produtos têxteis, com alta de 29,6%. A produção de máquinas, aparelhos e materiais elétricos subiu 3,2% e também a fabricação de bebidas (0,1%).



O índice de média móvel trimestral para a indústria variou 0,1% no trimestre encerrado em abril frente ao nível do mês anterior e oito dos 15 locais pesquisados apontaram taxas positivas nesse mês, com destaque para os avanços mais acentuados assinalados por Bahia (3,8%), Pará (2,7%), Pernambuco (2,6%), Região Nordeste (2,2%) e Mato Grosso (1,0%).

Por outro lado, Goiás (-2,5%), Amazonas (-1,1%), Paraná (-1,0%) e Espírito Santo (-0,9%) mostraram os principais recuos em abril de 2023.



Mais notícias de Economia