Governo do Ceará solicita ampliação do aeroporto de Quixadá

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta terça-feira, 13, que pediu a ampliação do aeroporto de Quixadá. Atualmente, ele é de pequeno porte e só é utilizado para serviços postais, transporte de mercadorias, emergência e táxi-aéreo.

A solicitação foi feita por meio de uma reunião com o secretário nacional dos portos e transporte aquaviário, Fabrizio Pierdomenico, e o secretário executivo dos portos, Roberto Gusmão.

Durante a reunião, Elmano afirmou que conversou sobre vários projetos para o Estado, entre eles o projeto para estender o aeroporto de Quixadá, que fica a 164 km ao sul da capital do estado com acesso pelas rodovias BR-122 e BR-116.

Além disso, ele está a 1,4 km da área urbana de Quixadá, com a economia local baseada na prestação de serviços, no comércio, na avicultura e na ovinocaprinocultura.

Anteriormente, o governador já se reuniu com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, para apresentar demandas relacionadas à aviação regional.

Investimentos nos aeroportos regionais

Em 2014, o Estado do Ceará recebeu mais de R$ 363 milhões em investimentos federais para reforma e ampliação de aeroportos regionais, além da implantação de novos.

Os recursos eram para ter sido aplicados nos aeroportos de Aracati, Crateús, Iguatu, Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral, além da construção de dois novos aeroportos, em Canindé e Itapipoca.

Estes, anunciados à época, estão em operação de Aracati, Jericoacoara, Iguatu e Crateús, além de Juazeiro do Norte, Sobral e São Benedito. Quixadá foi o único que não recebeu recursos para sua modernização.

