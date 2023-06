EUA chegar tão perto de um default com teto da dívida não pode ser normalizado, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse estar aliviada que o Congresso dos Estados Unidos, "sob liderança do presidente" Joe Biden, resolveu o impasse do teto da dívida. No entanto, ela disse que o país chegou "perigosamente" perto de ter um default.

"Isso não pode ser normalizado como a forma que fazemos negócios em Washington", afirmou ela, nesta terça-feira, em depoimento no Comitê de Serviços Financeiros a Camara dos Representantes.

Yellen disse que esperar até o último minuto para evitar um calote prejudica a liderança global e credibilidade do país no cenário mundial. "Somos uma nação que mantém sua palavra e paga suas contas. Não devemos dar motivos para pensarem o contrário", declarou.