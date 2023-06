China: PBoC reduz juro de recompra reversa de sete dias e sugere alteração nas principais taxas

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) cortou uma de suas taxas de juros nesta terça-feira, 13, medida que pode levar para baixo as taxas de referência de empréstimos - conhecidas como LPRs -, já que a segunda maior economia do mundo mostrou mais sinais de arrefecimento. A decisão sobre as principais taxas será divulgada na terça-feira, 20.

O PBoC injetou 2 bilhões de yuans (US$ 279,9 milhões) em liquidez no mercado financeiro por meio do acordo de recompra reversa de sete dias, a uma taxa de juros de 1,9%, abaixo da taxa anterior de 2%.

A medida ocorre depois que o presidente do PBoC, Yi Gang, disse na semana passada que o banco central intensificará os ajustes "anticíclicos" e reduzirá ainda mais os custos de financiamento para a economia. Dados econômicos recentes mostraram que a recuperação da pandemia na China perdeu força sem estímulos do governo, após uma forte recuperação no início deste ano.

Os recentes cortes nas taxas de depósito pelos bancos comerciais chineses também tornaram mais provável um corte na taxa básica de juros neste mês, já que o corte nas taxas de depósito pode levar a um aperto menor nas margens de juros dos credores, dizem economistas. Fonte: Dow Jones Newswires.