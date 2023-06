4 dicas para evitar as compras por impulso

Fazer compras por impulso é um problema que atinge metade dos brasileiros, sobretudo com o desenvolvimento das plataformas de e-commerce. Segundo um estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, apenas no Brasil, 44% das compras realizadas pela internet são feitas por impulso e, devido a esse descontrole financeiro, cerca 78% dos lares brasileiros possuem dívidas a vencer, conforme indica o levantamento do “Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)”.

Para evitar as complicações financeiras e manter a qualidade de vida, Alberto André, CEO do Plusdin (portal de conteúdos de educação financeira), listou 4 truques que irão te ajudar a ficar longe das compras por impulso. Veja!

1. Faça um planejamento financeiro

O primeiro passo do planejamento financeiro é fazer um diagnóstico do momento atual visando identificar quais são os gastos mais frequentes. Para isso, comece listando todas as contas fixas e tente registrar também as despesas diversas do dia a dia. Todo planejamento financeiro pessoal depende dessa etapa, uma vez que é impossível fazer planos sem conhecer a realidade.

2. Reflita sobre a necessidade do produto

Em tempos de e-commerce, a tentação de passar o dia comprando on-line é grande, mas é preciso ter parcimônia e fugir das compras por impulso. Por isso, antes de clicar no “comprar”, repense se você realmente precisa desse produto naquele momento.