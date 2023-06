13º dos servidores de Fortaleza: primeira parcela será paga no dia 3 de julho

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante

A primeira parcela do 13º salário dos servidores de Fortaleza será paga no dia 3 de julho, em uma segunda-feira. O anúncio foi realizado pelo prefeito José Sarto (PDT), nas redes sociais, nesta terça-feira, 13.

O impacto previsto para a economia da Capital é de R$ 139,4 milhões, considerando apenas esta metade.

Se somar com o pagamento de maio no valor de R$ 384,5 milhões, que será depositado no dia 1º de julho, serão injetados R$ 487,9 milhões.

Ao todo, serão beneficiados 36.973 servidores, 14.159 aposentados e 3.521 pensionistas.

Conforme dados da Prefeitura, mais a projeção da folha de julho, esta que é paga em 1º de agosto, o valor de aporte em 30 dias soma R$ 836,4 milhões na economia de Fortaleza.

A live realizada pelo gestor foi para prestar contas do Executivo do que está sendo feito na área ambiental.

Além do plantio de árvores, Sarto destacou ações para melhorar a balneabilidade de praias, desobstruir galerias pluviais e monitorar a qualidade do ar na Capital.

Dentre os anúncios, o prefeito frisa novamente, como fez em outras lives, que há 200 obras em andamento e que 90% delas estão na periferia. As iniciativas são sobretudo de reforma de praças e requalificação de parques urbanos.

Ele acrescenta que há outras 196 obras em licitação. A que está mais perto de começar é a reforma do Parque Rio Branco, no Joaquim Távora. Sarto diz que vai assinar a Ordem de Serviço na próxima semana.

O projeto prevê melhorias do piso, área de praça, acesso ao parque, ciclorotas e espço para os pets.

"Vamos reformar o anfiteatro e incluir academia ao ar livre, parque infantil e outros serviços. Outra coisa é que o Parque Rio Branco vai ter seu próprio plano de manejo. Isso vai nortear o uso dos espaço e proteger as árvores e também o riacho Rio Branco", diz o prefeito.

No balanço, ele destaca ainda o plantio de mais de 139 mil árvores plantadas em Fortaleza desde o início de sua gestão. Estão inclusas espécies medicinais, ornamentais, arbustos, árvores frutíferas.

Cita também o plantio de árvores nas escolas e a doação de mudas realizadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor).

Confira os anúncios da Prefeitura de Fortaleza

