"Valesca Popozuda": Trabalhador ganha indenização após ser apelidado

Um motorista conseguiu decisão favorável na 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e será indenizado por danos morais no valor de R$ 2 mil. Por cinco anos, ele era apelidado de "Valesca Popozuda" por conta de "determinado atributo físico".

Com a decisão da Justiça do trabalho, a empresa de locação de máquinas de Minas Gerais terá de pagar a indenização ao trabalhador por conta do assédio moral sofrido no ambiente laboral.

De acordo com os autos do processo, o profissional afirmou que chegou a reclamar da situação, mas nenhuma medida foi tomada pela empresa. Os empregadores negam.

Na decisão, a Justiça do trabalho entendeu que ficou provado o dano moral, pois haviam provas, de mensagens via WhatsApp, nas quais o motorista era tratado como "Valesca".

Contra os empregadores, a 25ª Vara do Trabalho ainda condenou subsidiariamente, no processo trabalhista, ao pagamento de verbas ao motorista, pois ficou incontroversa a existência de um contrato de prestação de serviços.

