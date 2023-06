Na OCDE, Agricultura reforça que Brasil é pioneiro na regulamentação de drones agrícolas

O Ministério da Agricultura reforçou durante participação em conferência internacional da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que o Brasil é pioneiro na regulamentação de drones agrícolas. A aplicação de defensivos agrícolas por drones foi o tema da conferência realizada no Reino Unido, da qual participou a chefe da Divisão de Aviação Agrícola do ministério, Uéllen Colatto, informou a pasta em nota.

No evento, Colatto lembrou que em 2022 o ministério apresentou ao subgupo de drones do Grupo de Pesticidas da OCDE a regulamentação, por meio da portaria nº 298/2021, do uso de drones para aplicação de insumos no Brasil. "Somos um país pioneiro na regulamentação específica de drones agrícolas", destacou a chefe da Divisão Agrícola do ministério.

Na conferência, Canadá, Austrália, Japão e União Europeia apresentaram as suas regulamentações específicas sobre o uso de drones para aplicação de pesticidas. A OCDE está desenvolvendo um regulamento próprio sobre o tema.

O ministério informou, também na nota, que está revisando a legislação que trata da aviação agrícola do Brasil. A etapa de consulta pública do novo regulamento foi finalizada e a portaria 298/2021 também estará sujeita a alterações.