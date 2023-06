Gol dá desconto de até 15% em passagens compradas no Dia dos Namorados

O cupom é válido para as primeiras 1.000 transações e só pode ser aplicado na compra de dois ou mais passageiros

A Gol Linhas Aéreas está oferecendo cupons de descontos de até 15% em bilhetes nacionais e internacionais durante este Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho.

Clientes que realizarem a compra de passagens aéreas no site ou aplicativo da companhia entre 9 e 23h59min, pode utilizar o cupom "PAIXAOGOL" nas compras efetuadas no site e no app da Companhia e ganharem abatimento entre 5%, 10% e 15%, a depender das rotas e destinos.

O cupom é válido para as primeiras 1.000 transações e só pode ser aplicado na compra de dois ou mais passageiros, em voos que vão deste 12 de junho a 31 de julho de 2023.

Veja alguns exemplos de descontos que podem ser encontrados nas plataformas da Gol

5% de desconto : São Paulo/Congonhas-Recife; São Paulo/Guarulhos-Ilhéus; Campina Grande-Salvador; Montevidéu-Rio de Janeiro/Santos Dumont; e Buenos Aires/Aeroparque-Fortaleza.

: São Paulo/Congonhas-Recife; São Paulo/Guarulhos-Ilhéus; Campina Grande-Salvador; Montevidéu-Rio de Janeiro/Santos Dumont; e Buenos Aires/Aeroparque-Fortaleza. 10% de desconto : São Paulo/Guarulhos-Vitória, São Paulo/Congonhas-Salvador, Carajás-Belo Horizonte/Confins, Rio de Janeiro/Santos Dumont-Campinas/Viracopos, Porto Alegre-Rio de Janeiro/Santos Dumont, Fortaleza-Miami; São Paulo/Guarulhos-Montevidéu.

: São Paulo/Guarulhos-Vitória, São Paulo/Congonhas-Salvador, Carajás-Belo Horizonte/Confins, Rio de Janeiro/Santos Dumont-Campinas/Viracopos, Porto Alegre-Rio de Janeiro/Santos Dumont, Fortaleza-Miami; São Paulo/Guarulhos-Montevidéu. 15% de desconto: São Paulo/Congonhas-Foz do Iguaçu; São Paulo/Guarulhos-Vitória da Conquista; São Paulo/Congonhas-Caldas Novas; Aracaju-Rio de Janeiro/RIOgaleão; Belém-Rio de Janeiro/RIOgaleão; Belo Horizonte/Confins-João Pessoa; Porto Seguro-Belo Horizonte/Confins; Fortaleza-São Luís; Salvador-Vitória, Florianópolis-Rio de Janeiro/Santos Dumont; Córdoba-Rio de Janeiro/RIOgaleão; Assunção-São Paulo/Guarulhos.

A promoção também dá direito a desconto de 15% na escolha dos assentos GOL+Conforto. As compras podem ser parceladas em até 12x sem juros nos cartões de crédito da companhia e em até 5x sem juros nos demais cartões (parcelas mínimas de R$ 100,00).

