Explosão de barragem terá impacto duradouro na agricultura, diz vice-ministro ucraniano

O deslocamento de minas terrestres e as recentes inundações na região sudeste da Ucrânia, após a explosão da barragem de Kakhovka, devem ter um impacto duradouro na produção agrícola do país, de acordo com o vice-ministro do Desenvolvimento Econômico da Ucrânia, Taras Kachka. Durante sua participação na Conferência do Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) em Londres, Kachka disse que a guerra tem um custo a longo prazo para a agricultura e que a terra estava sendo "contaminada".

Ele informou que cerca de 100 mil hectares foram contaminados por minas terrestres e que a Ucrânia trabalha para garantir que a terra não seja prejudicada pelas toxinas liberadas pelos artefatos explosivos.

Além disso, o vice-ministro afirmou que é provável que a terra tenha sido contaminada por lixo com as inundações, mas que levará tempo para que os impactos de longo prazo sejam observados. Fonte: Dow Jones Newswires.