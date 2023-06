Dia dos Namorados: presentes subiram mais que o dobro da inflação

Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) indicou que 30 produtos e serviços do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC) que estavam entre os mais procurados como presente de Dia dos Namorados, tiveram aumento quase duas vezes maior do que a inflação.

Em média, esses itens tiveram 6% de aumento nos últimos 12 meses. O percentual foi quase o dobro da inflação apurada para o mesmo período, que foi de 3,02%.

A pesquisa mostrou ainda que a inflação dos serviços subiu 5,89%,puxada por hospedagem em hotéis/motéis (6,53%), restaurantes (6,27%), salões de beleza (6,19%) e cinema (5,73%). Não houve item nos serviços com redução de preço nos últimos 12 meses.



Segundo o pesquisador do FGV Ibre, Matheus Peçanha, responsável pela pesquisa, os serviços deram a tônica da atividade econômica em 2022.

"Foi o principal setor para o nosso crescimento de 2,9% no PIB. Com o aquecimento, os preços tendem a acelerar, ainda mais em áreas que precisaram recuperar terreno após a pandemia, como é o caso do setor hoteleiro, o cultural e o de alimentação”, explicou.



Já os produtos mais comumente escolhidos como presente, a cesta de 22 itens teve um aumento médio de 6,07%. As maiores altas vieram principalmente dos cosméticos, como sabonete (21,68%), artigo de maquiagem (9,76%), produtos para barba (9,37%) e perfume (8,70%).

Outros itens com alta foram os bombons e chocolates (12,90%), livros (10,31%), roupas masculinas (8,41%), vinhos (7,71%), calçados femininos (6,65%) e cintos e bolsas (6,32%).

Diferente dos serviços, alguns produtos registraram baixa, puxado pelos eletrônicos, como aparelho celular (-2,17%), computador e periféricos (-1,15%). Bicicletas (-0,68%) e bijuterias (-0,25%) foram outros itens que tiveram queda nos preços.



Confira abaixo a variação acumulada em 12 meses de produtos e serviços para o Dia dos Namorados

HOTEL/MOTEL: 6,53%

RESTAURANTES: 6,27%

SALÃO DE BELEZA: 6,19%

CINEMA: 5,73%

TEATRO: 4,36%

ACADEMIA DE GINÁSTICA: 4,18%

SERVIÇOS DE STREAMING: 3,94%

SHOW MUSICAL: 2,44%



SABONETE: 21,68%

BOMBONS E CHOCOLATES: 12,90%

LIVROS: 10,31%

ARTIGO DE MAQUIAGEM: 9,76%

PRODUTOS PARA BARBA: 9,37%

PERFUME: 8,70%

ROUPAS MASCULINAS: 8,41%

VINHO: 7,71%

CALÇADOS FEMININOS: 6,65%

CINTOS E BOLSAS: 6,32%

ROUPAS FEMININAS: 6,13%

DESODORANTE: 6,06%

ESMALTE PARA UNHA: 6,02%

PROTETORES PARA A PELE: 5,47%

SHAMPOO, CONDICIONADOR E CREME: 5,12%

CALÇADOS MASCULINOS: 4,98%

RELÓGIO: 4,77%

ARTIGOS ESPORTIVOS: 2,24%

BIJUTERIAS EM GERAL: -0,25%

BICICLETA: -0,68%

COMPUTADOR E PERIFÉRICOS: -1,15%

APARELHO TELEFÔNICO CELULAR: -2,17%

