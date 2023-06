Ministério da Agricultura lança Plano ABC+Ceará

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) lançou no início da semana o Plano Estadual para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (2020-2030) do Nordeste, o Plano ABC+Ceará.

Em nota, a pasta informa que a expectativa do governo do Ceará é conseguir, ao lado de outras estratégias (como o inventário de gases do efeito estufa), o estudo de mercado de carbono, o fortalecimento das políticas sustentáveis e de mudanças climáticas, além da descarbonização na agropecuária cearense. Outros estados, como Rio Grande do Sul e Paraná, lançaram o Plano de Ação Estadual do ABC+ recentemente.

O Programa ABC+ é a linha de crédito do Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) destinada ao financiamento de tecnologias e sistemas de produção nas propriedades rurais, para promover uma agropecuária mais adaptada à mudança climática e também mitigadora de gases de efeito estufa.