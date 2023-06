Mercados emergentes atraíram cerca de US$ 10,4 bilhões em capitais em maio, revela IFF

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) estima que economias emergentes atraíram cerca de US$ 10,4 bilhões em capitais em maio, dos quais US$ 6,9 bilhões foram para ações e US$ 3,5 bilhões, para títulos de dívida.

Em nota, a instituição avalia que o quadro é positivo no geral, mas que a China registrou o quinto mês consecutivo de fuga dos papéis de dívida e apenas uma entrada marginal nas ações (US$ 100 milhões).

"Mantemos nossa visão de que haverá inflação mais baixa nos EUA e um pouso controlado da economia, o que pode beneficiar os fluxos de emergentes no geral", ressalta.

Na categoria de emergentes exceto China, houve ingresso de US$ 10,7 bilhões no mês passado, em um quadro de "notável" resiliência em meio à desaceleração econômica e fraqueza geral do dólar, de acordo com o IIF.

"Os retornos estão tendendo a subir no crédito em dólar dos emergentes, mas os rendimentos dos Treasuries devem cair para que o desempenho realize seu potencial de longo prazo", afirma.

O instituto calcula ainda que houve uma saída de US$ 7,2 bilhões da dívida chinesa, enquanto as ações dos emergentes sem o país asiático tiveram entrada de US$ 6,8 bilhões.