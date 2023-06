Bahia Farm Show: Aiba mantém estimativa de bater o recorde de negócios na feira

O presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, disse que a entidade mantém sua estimativa de bater o recorde de negócios na feira deste ano. A expectativa é superar os R$ 7,9 bilhões da edição passada. "Os expositores estão satisfeitos com o que está acontecendo na feira. As commodities estão em baixa, mas estamos otimistas. Produtores trabalham no horizonte de, no mínimo, cinco a dez anos e temos de investir na renovação da frota e modernizar a propriedade", disse Ranzi, em coletiva de imprensa para balanço preliminar do evento, que termina neste sábado, 10. O valor movimentado na feira será divulgado no próximo domingo (11).

Ranzi afirmou que os produtores têm procurado a modalidade de financiamento em dólar, atrelada à exportação das commodities. "Estão saindo muitos negócios em dólar com a nova linha do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O diretor do BNDES reafirmou conosco o interesse do banco em financiar o agro. Estamos aproveitando o momento", disse.

A feira espera receber 101 mil visitantes até sábado. Nos três primeiros dias, 60 mil pessoas visitaram o parque.

A próxima edição da Bahia Farm Show será de 11 a 15 de junho de 2024. Ranzi explicou que o leve adiamento - tradicionalmente iniciava na última terça de maio - deve-se às mudanças no calendário da Agrishow e da AgroBrasilia. "O desafio será aumentar o espaço da feira dos atuais 222 mil metros quadrados. Neste ano, 158 expositores ficaram na fila de espera por falta de espaço. Temos solicitações de empresários que querem maior área e desafio de planejar a feira para os próximos 20 a 30 anos", relatou.

*A jornalista viaja a convite da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba)