Valor a receber em contas esquecidas era de R$ 7,07 bilhões em abril, diz BC

O Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC) aponta que R$ 7,076 bilhões estão "esquecidos" em instituições financeiras e podem ser recuperados por empresas e pessoas físicas. A atualização do dado, feita nesta quarta-feira, 7, leva em conta o fim do mês de abril.

Já foram devolvidos pelo sistema R$ 3,93 bilhões, informa o BC. Desse total, 74,94% foram resgatados por pessoas físicas e o restante por pessoas jurídicas.

Entre o dinheiro a receber, R$ 5,68 bilhões (80,34%) são destinados a 36.120.252 pessoas físicas. R$ 1,39 bilhões (19,65%) pertencem a 2.756.118 pessoas jurídicas. Mais de 62% dos beneficiários têm a receber uma quantia de até R$ 10. Apenas 1,78% resgatará mais de R$ 1.000,01.

A maioria dos valores está em bancos, seguido por administradoras de consórcio, financeiras, cooperativas, instituições de pagamento, corretoras e distribuidoras.

O saldo que é contabilizado é o de contas já encerradas, ou provenientes de devolução de tarifas cobradas indevidamente.