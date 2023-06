Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 28 mil na semana, a 261 mil

Os novos pedidos de auxílio-desemprego cresceram 28 mil nos Estados Unidos, a 261 mil, na semana encerrada no dia 3, informou nesta quinta-feira, 8, o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pela FactSet previam 240 mil. Os pedidos da semana anterior foram revistos, de 232 mil antes informados a 233 mil. Os números de pedidos de auxílio-desemprego continuados, por sua vez, recuaram 37 mil, na semana encerrada em 27 de maio, a 1,757 milhão. A projeção, neste caso, era de 1,808 milhão. Este dado sai com uma semana de atraso.