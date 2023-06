FMI trabalha com Argentina para lidar com situação complexa, afirma diretora de comunicação

A diretora do Departamento de Comunicação do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmou, nesta quinta-feira, 8, que a instituição trabalha com autoridades da Argentina para ajudar o governo a lidar com os "complexos" desafios do país.

Em entrevista coletiva, Kozack ressaltou que a situação econômica argentina é "difícil", com problemas agravados pela histórica seca que se abateu na região este ano.

A nação latino-americana enfrenta um cenário de inflação anual acima de 100% e escassez de reservas de dólar. Para tentar um alívio, Buenos Aires busca renegociar os termos de acordo de reestruturação da dívida com o FMI. Segundo a porta-voz do Fundo, as conversas estão "em andamento".

Economia global

Kozack também comentou o quadro da economia global, após o Banco Mundial prever desaceleração e classificar a atividade como "precária". De acordo com ela, a principal prioridade neste momento é o combate à inflação, o que torna necessário que bancos centrais continuem a apertar a política monetária.