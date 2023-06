Empresas debatem sustentabilidade no meio corporativo

O tema da sustentabilidade tem se expandido cada vez mais dentro das empresas e ampliado as discussões a respeito do tema. Diversas corporações já realizam ações para promover ações de ESG (sigla de ambiental, social e governança, em inglês) e minimizar os impactos causados no meio-ambiente.

Foi com essa finalidade que o Beach Park e a Associação Pordunas realizaram a Jornada Sustentável, que aconteceu de 5 a 7 de junho. O evento celebrou o Dia Mundial do Meio-Ambiente, comemorado no dia 5, e teve como objetivo promover a conscientização ambiental, chamando a atenção para o tema do descarte indevido de redíduos.

Nessa quarta-feira, 7, também estiveram presentes no evento representantes de outras três empresas para palestrarem sobre ESG no mundo corporativo: Solar Coca-Cola, Cimento Apodi e Qair.

Segundo Gustavo Silva, diretor de operações da Qair Brasil, além do aspecto de sustentabilidade, o acesso a recursos vai ser facilitado quando a empresa tiver uma agenda ambiental e social bem implantada.

"É um movimento que acontece em várias esferas da economia e que vai ser até mandatório para o futuro de empresas que querem fazer exportação de seus produtos e serviços. Quem utiliza recurso de várias linhas de financiamento vai ter que pensar em ESG no futuro porque isso vai ser mandatório para essas operações", disse.

Já de acordo com o CEO do Beach Park, Murilo Pacoal, a atividade turística contribui para a sustentabilidade, e ressaltou que tudo que circula no negócio já faz parte dos investimentos no meio-ambiente.

"A gente não não foca só no financeiro em si, a gente vê que o retorno financeiro existe porque hoje o nosso público também nos procura com essa expectativa de que a gente tem um posicionamento sustentável. Há muito tempo é um investimento que é importante fazer, mas a gente não faz uma medição direta de investir 'x' e dar retorno de 'y'", completou.

Ainda durante a Jornada Sustentável, 350 voluntários participaram de uma ação de limpeza em quatro quilômetros de extensão da faixa litorânea da praia, entre a foz do Rio Pacoti e o Scopa Beach, coletando cerca de 550 quilos de resíduos sólidos.

