Senacon notifica distribuidoras por vender gás de cozinha acima do preço

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou as distribuidoras de gás de cozinha do país para darem explicações sobre os preços praticados.

Isso porque, segundo à divulgação de dados pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Ineep), distribuidoras e revendedores de gás de cozinha não estavam repassando as quedas de preços aos consumidores.

No meio de maio, a Petrobras anunciou uma redução de 21,3% no preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo (GLP). Com isso, a empresa começou a vender o botijão de 13 quilos de GLP às distribuidoras por um valor, em média, R$ 8,97 inferior ao que era praticado.

Com isso, pretende-se esclarecer, assim como no caso dos combustíveis, o motivo da redução dos valores anunciada pela Petrobras não ter chegado ainda ao consumidor final. O secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, destacou a importância da ação.

“Normalmente, a atenção do noticiário volta-se sempre para gasolina e diesel. Entretanto, para a população mais pobre, o preço extorsivo do gás de cozinha é muito prejudicial. Existem pessoas que, não tendo condições de pagar pelo gás, estão utilizando lenha, colocando sua vida e de seus familiares em risco. Não podemos aceitar que a redução não tenha chegado nas casas das pessoas.”

A notificação da Senacon foi encaminhada nesta terça-feira, 6, ao Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liqüefeito de Petróleo (Sindigás) e a entidade terá 48 horas, a partir do recebimento da notificação, para prestar os esclarecimentos à Secretaria.

Esses dados serão analisados para verificar se há distorções significativas entre os diferentes elos da cadeia de fornecimento e para identificar a existência de irregularidades nos processos de precificação.

