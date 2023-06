Presidente eleito do Paraguai destaca acordo potencial Mercosul-UE como de 'suma importância'

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta quarta-feira, 7, que avalia como de "suma importância" a possibilidade de que o Mercosul possa fechar um acordo comercial com a União Europeia. Durante evento virtual do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), ele lembrou o fato de que haverá eleições na Espanha, com o candidato favorito, Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular, já tendo declarado apoio ao acordo.

Peña recordou também que, a partir de meados do ano, justamente a Espanha será a presidente de turno da UE, o que pode facilitar a conjunção para avançar nas negociações.

Membro do tradicional Partido Colorado, o ex-ministro da Fazenda, que também ocupou cargo na diretoria do BC do país, disse que pretende "ser uma voz muito importante na construção desse consenso" entre os blocos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Peña avaliou que o potencial pacto com a UE traz "elementos concretos para desenvolver os países, reduzir assimetrias".

Ele deve assumir a presidência do Paraguai em 15 de agosto.