Porcentual de itens com alta de preços no IPCA cai de 66% em abril para 56% em maio

O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 66% em abril para 56% em maio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice de difusão do IPCA de maio é o menor desde agosto de 2020, quando ficou em 55%.

"Uma difusão menor indica que a gente teve uma quantidade menor de subitens com aumento de preços em relação a abril", disse André Almeida, analista do Sistema de Índices de Preços do IBGE. "Na passagem de abril para maio, a inflação esteve menos disseminada entre os subitens que compõem a cesta (de consumo)."

A difusão de itens alimentícios passou de 64% em abril para 53% em maio.

Já a difusão de itens não alimentícios saiu de 67% em abril para 58% em maio.