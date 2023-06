Fortaleza chega a 18 mil empresas abertas neste ano; veja números

A cidade de Fortaleza já registrou, em 2023, 18.758 aberturas de empresas, contando números de janeiro a abril. O município busca ultrapassar o dado de 2022, quando foram criados 55.072 negócios, superando os 54.118 de 2021.

A estatística do ano passado, comemorada pelo prefeito José Sarto (PDT) em suas redes sociais na manhã de desta quarta-feira, 7, representou um novo recorde para o município cearense. Os números são do Painel de Dados de registros de empresas, mapa elaborado pelo Governo Federal.



Apesar do aumento da criação de empresas, o número de extinções também subiu. Foram 24.663 no ano passado, contra 19.636 em 2021. Em 2022, o mês de mais registros empresariais foi agosto, apresentando 5.221 novos negócios. Esse período mensal também obteve o recorde negativo em fechamentos empresariais no ano, apresentando 2.291.

Em 2023, além das 18.758 aberturas, o painel registra 1.081 extinções, com dados consolidados até abril. O mês com mais criações é janeiro, anotando 5.323, enquanto que o período de mais fechamentos no momento é março, com 3.091.

Nos quatro primeiros meses de 2022, o número de criações foi de 18.182, valor parecido com o que está contabilizado neste ano. Os dados relacionados às extinções não estiveram tão próximos, visto que foram 7.629.

Assim como nos últimos anos, a capital cearense foi o município com mais aberturas no Estado, seguida por Caucaia (3.935) e Juazeiro do Norte (3.007).

O prefeito Sarto celebrou o recorde de aberturas em suas redes sociais, destacando que tal marca representa mais empregos e oportunidades para os fortalezenses. O gestor afirmou que o número obtido por Fortaleza, no período de 2022, correspondeu a 49,8% do total no Estado do Ceará.

“Isso é resultado do talento da nossa gente para empreender, mas também se deve a uma política de desburocratização de serviços e de incentivos fiscais realizada pela Prefeitura, que contribui com uma ambiência favorável ao surgimento de novos negócios”, finalizou.



