BC do Canadá surpreende mercado e eleva juros a 4,75%, citando inflação 'persistente'

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) elevou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4,75% ao ano, em decisão de política monetária anunciada nesta quarta-feira, 7. O ajuste surpreendeu expectativas do mercado, que previa manutenção. Em comunicado, o banco central afirma que a inflação subjacente continua "persistentemente alta", observando que mais aperto monetário pode ser necessário para restaurar a estabilidade de preços.

Segundo o BoC, o excesso de demanda na economia canadense parece mais persistente do que o antecipado, com aceleração recente na atividade do setor imobiliário e aumento nos gastos com bens sensíveis aos juros básicos. Além disso, o banco central nota que o mercado de trabalho continua apertado.

"Neste cenário, aumentaram as preocupações de que a inflação ao consumidor possa ficar travada materialmente acima da meta de 2%", analisa o BoC, em nota, apesar de manter sua projeção para que o índice desacelere para 3% nos próximos meses.

O banco central ressalta que este "acúmulo de evidências" levou o Conselho a optar pela elevação das taxas básicas, refletindo a visão de que "a política monetária não está suficientemente restritiva" para retornar a inflação à meta de 2%.

"O Conselho do BoC continuará a avaliar a dinâmica do núcleo da inflação ao consumidor e suas perspectivas. Em particular, observaremos a evolução do excesso de demanda, expectativas de inflação, crescimento salarial e comportamento de preços corporativos", conclui o comunicado.