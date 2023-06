Porto do Pecém inaugura novo serviço marítimo para Manaus

O Serviço Expresso Amazonas, disponibilizado pela Log-In Logística Intermodal, vai atender demandas da região Nordeste e Norte, especialmente na conexão direta com o Polo Industrial de Manaus

O terminal portuário do Pecém inaugurou nesta terça-feira, 6 de junho, novo serviço marítimo regular para Manaus.

A operação, chamada de cabotagem, realiza o trânsito de navios entre portos nacionais.

O Serviço Expresso Amazonas, disponibilizado pela Log-In Logística Intermodal, vai atender demandas da região Nordeste e Norte, especialmente na conexão direta com o Polo Industrial de Manaus (PIM).

A rota sairá do Porto de Salvador, passará em Suape (PE) e no Pecém (CE) antes de chegar em Manaus (AM).

Na saída de Manaus, conta com navegação expressa até Santos (SP), sem escalas intermediárias, depois chega ao Porto de Navegantes (SC), antes de retornar ao Porto de Salvador.

De acordo com a empresa Log-in, inicialmente, haverá saídas quinzenais e embarques regulares. Mas até setembro será semanal.

“Esse produto permite que a gente cresça na região Sul, Sudeste e principalmente no Nordeste. Com esse serviço, conseguimos fazer a conversão de carga do rodoviário para a cabotagem, trazendo mais possibilidade para a região”, destaca Igor Teles, gerente geral de vendas da Log-In.

“Estamos nos consolidando como o maior porto de cabotagem do Brasil em quantidade de linhas. Esse novo serviço da Log-in vem para somar e aumentar nossas possibilidades num segmento importante para o nosso porto, já que incentivamos a cabotagem como estratégia de crescimento”, complementa Hugo Figueirêdo, presidente do Complexo do Pecém, em comunicado sobre a rota.

