Petrobras analisa com Unigel oportunidades em fertilizantes, hidrogênio verde e baixo carbono

A Petrobras informou nesta terça-feira, 6, que iniciou discussões com a Unigel para analisar negócios conjuntos envolvendo desenvolvimento de oportunidades nas áreas de fertilizantes, hidrogênio verde e projetos de baixo carbono, em linha com a revisão dos elementos estratégicos para o Plano Estratégico 2024-2028 (PE 2024-28) da Petrobrás. A Petrobras e a Unigel assinaram acordo de confidencialidade (Non Disclosure Agreement) não vinculante com vigência de dois anos.

Somente após a conclusão de análises técnicas por grupo multidisciplinar, eventuais projetos advindos do acordo terão estimativas oficiais de custo e retorno, necessárias para futuramente serem apreciados pelas instâncias de aprovação interna, de acordo com a governança da companhia.

Segundo comunicado ao mercado da estatal, a Unigel foi fundada em 1966 e está estrategicamente localizada no Brasil, nos estados Bahia, Sergipe e São Paulo, e no México.