Entenda o que é empreendedorismo digital e veja como começar

Apesar dos desafios, muitos brasileiros sonham em abrir o próprio negócio. Basicamente, empreender é um dos principais desejos da população brasileira, ficando logo atrás de viajar e comprar uma casa, de acordo com um relatório realizado em parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

IO Brasil figura entre as cinco economias mais empreendedoras do mundo, conforme a pesquisa citada anteriormente. E foi a partir do empreendedorismo digital que muitos brasileiros passaram a empreender. Considerado o caminho mais indicado, este processo possibilita desenvolver um negócio que utiliza tecnologias digitais e a internet como ferramenta, facilitando iniciar a jornada empreendedora mesmo com poucos recursos.

Pequenos empresários podem ser beneficiados

Os pequenos negócios apostam cada vez mais na digitalização de serviços para crescer. “Hoje, é possível operar um negócio somente com um computador e internet, por isso o empreendedorismo digital abriu inúmeras portas e rompeu barreiras. Isto é, há menos receios com problemas operacionais ou financeiros, por exemplo”, afirma Jackson Araújo, COO da Showkase, plataforma inovadora de Social Commerce.

A seguir, veja um panorama geral que o executivo fez sobre o tema:

O que é empreendedorismo digital?

A premissa básica do empreendedorismo digital é funcionar 100% online. Isto é, dispensa espaço físico e atendimento presencial. Resumindo, tudo é comandado pela internet. Alguns exemplos são: cursos online, e-books, videoaulas, aplicativos, softwares, jogos, entre outros.

Como começar a empreender online?

Planejamento e estudo são essenciais. Nesse sentido, pesquise o mercado como um todo para entender qual será a persona e, sobretudo, o nicho em que pretende atuar. Isso inclui mapear os possíveis concorrentes, estratégias de marketing, preços e, principalmente, qual será o diferencial da marca. Feito isso, defina a plataforma de vendas, sempre analisando a relação custo x benefício.

Ademais, existem algumas habilidades que são indispensáveis para iniciar um negócio online. São elas: flexibilidade, resiliência, criatividade e visão estratégica.