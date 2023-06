BC: BB, Itaú, Bradesco e Caixa reúnem 59% de operações crédito no segmento bancário, diz BC

As quatro maiores instituições financeiras do Brasil - Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Caixa Econômica Federal - concentraram 59,0% das operações de crédito no País no segmento bancário no fim do ano passado, conforme dados divulgados nesta terça-feira, 6, no Relatório de Economia Bancária (REB), do Banco Central (BC). Em 2021, o porcentual era de 59,3%.

Essas quatro instituições concentraram 55,7% dos ativos totais e 58,9% dos depósitos do mercado bancário brasileiro no fim do ano passado. Em 2021, os porcentuais eram de 56,0% e 60,1%, respectivamente.

No relatório publicado no ano passado, o BC passou a adotar o conceito usado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) de Razão de Concentração dos Quatro Maiores (RC4) bancos, no lugar do RC5, que era utilizado desde a edição de 2017.

"Nota-se uma queda mais expressiva na participação das quatro maiores instituições nos depósitos totais", destacou o BC.