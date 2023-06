Anfavea: vendas de máquinas agrícolas recuam 18,7% em abril

As vendas de máquinas agrícolas seguiram em queda no mês de abril, refletindo a espera dos produtores pelos recursos do Plano Safra 2023/24. Frente ao mesmo mês de 2022, as entregas de tratores e colheitadeiras de grãos recuaram 18,7%, enquanto a queda na margem - ou seja, ante março - foi de 20,1%.

No total, 4,9 mil máquinas foram vendidas em abril, conforme informou nesta terça-feira, 6, a Anfavea, associação que, além das montadoras de automóveis, representa fabricantes de tratores. No acumulado desde o início do ano, as vendas somaram 19 mil unidades, queda de 5,7% frente aos quatro primeiros meses de 2022.

Já as vendas de máquinas de construção - como retroescavadeiras, pás-carregadeiras de rodas, motoniveladoras e rolos compactadores - tiveram queda de 22,6% em abril contra o mesmo período do ano passado. Ante março, houve redução de 15,4% no volume, que ficou em 2,2 mil unidades no último balanço mensal.

Agora, as vendas de máquinas de construção recuam 16,1% desde o início do ano, somando 9,4 mil unidades de janeiro a abril. O mercado, segundo a Anfavea, aguarda a sinalização de investimentos em infraestrutura.

Os números levados pela Anfavea à sua apresentação mensal são de levantamentos realizados por outras duas entidades: a Fenabrave, que representa as concessionárias e divulga mensalmente as vendas de máquinas agrícolas; e a Abimaq, entidade da indústria de bens de capital, que acompanha também todo mês os resultados das máquinas de construção.