IPCA projetado para maio de 2023 passa de 0,39% para 0,37% no Focus do BC

Os economistas do mercado financeiro baixaram marginalmente a projeção para a alta do índice de inflação oficial (IPCA) de maio no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 5, pelo Banco Central. A mediana passou de 0,39% para 0,37%, de 0,45% há um mês.

Para o IPCA de junho, a estimativa cedeu de 0,31% para 0,30%, contra a mediana de 0,52% um mês antes. Para julho, a previsão para o indicador variou de 0,35% para 0,34%, de 0,38% há quatro semanas.

Já a expectativa para a inflação suavizada para os próximos 12 meses cedeu de 4,69% para 4,60%, de 5,14% há um mês.