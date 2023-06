Arábia Saudita aumenta preço do petróleo para Ásia, América do Norte e norte da Europa

A Arábia Saudita elevou nesta segunda-feira, 5, os preços de julho para vendas de petróleo a compradores asiáticos, um dia após uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) na qual disse que reduziria a produção de petróleo em 1 milhão de barris por dia (bpd). A Saudi Aramco elevou os preços de seu petróleo leve árabe de referência em US$ 0,45 o barril para compradores asiáticos.

A Aramco também aumentou os preços para os consumidores norte-americanos e do Norte da Europa de todas as variedades de petróleo bruto em US$ 0,90 o barril. Para os compradores do Mediterrâneo, a Aramco elevou os preços em US$ 0,60 o barril em todas as variedades. As vendas de petróleo leve em julho terão um prêmio de US$ 2,50 o barril em relação ao Brent.

O preço que a gigante estatal do petróleo estabelece reflete a forma como a Arábia Saudita vê as perspectivas para a demanda de petróleo na China, um de seus maiores mercados e um grande consumidor da oferta global da commodity. O aumento dos preços costuma ser considerado uma indicação de que está otimista em relação à demanda.

No entanto, o aumento ocorre um dia depois de uma reunião da Opep+, na qual a Arábia Saudita anunciou que reduzirá unilateralmente a produção em 1 milhão de barris por dia a partir de julho. Outros membros do grupo deixaram seus planos de abastecimento inalterados. Fonte: Dow Jones Newswires