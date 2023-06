Dei Valor: Aprenda a ganhar dinheiro com ações recebendo dividendos

O mercado de ações exige uma estratégia bem definida para obter lucros com dividendos. O Dei Valor explica como funciona o mercado de renda variável e mostra quais empresas pagaram o melhor percentual de dividendos segundo o seu preço no mercado.



Confira:

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo às 15h

