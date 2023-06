Veja como planejar o marketing da sua empresa de forma eficaz

O marketing tem a função de posicionar de maneira positiva uma marca ou instituição perante o seu

público-alvo. Para isso, existem diversas ferramentas, e o meio digital é uma delas. Mais que estar na internet, trata-se da maneira como isso acontece.

Escolha as mídias certas

Veja as melhores opções para atingir o seu público no mundo digital, de acordo com Vanessa Pollito, diretora da Renderaê Comunicação e Audiovisual.

Um bom site

Um site intuitivo, bem construído, com bom design e bem atualizado causa uma excelente impressão. Atualmente, o mais importante é que possa ser acessado de um smartphone, tablet ou computador, o que chamamos site responsivo.

Blogs para produção de conteúdo

Os blogs são excelentes alternativas para quem quer produzir conteúdo, principalmente porque podem ajudá-lo em posicionamento quanto às pesquisas no Google.

Redes sociais

É necessário avaliar em quais mídias a empresa deve estar. Não é necessário estar em Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e por aí vai. O mais importante é saber onde seu público está para direcioná-lo a um conteúdo realmente relevante.