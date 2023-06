Expectativa de lançamento de headset da Apple movimenta mercado de realidade virtual

Na segunda-feira, 5, em sua conferência de desenvolvedores, espera-se que a Apple finalmente revele o chamado headset de realidade mista que vem desenvolvendo nos últimos sete anos.

A tecnologia tem atraído os olhares de desenvolvedores do metaverso, porque pode ter potencial de dar um novo boom ao setor que ficou estagnado nos últimos anos, apesar dos esforços de gigantes da tecnologia, como Microsoft, Meta Plataforms e Walt Disney.

Os investimentos de capital de risco em startups de realidade virtual totalizaram US$ 4,8 bilhões no ano passado, quase 24% abaixo do pico de US$ 6,3 bilhões em 2019, segundo a empresa de pesquisa PitchBook. As vendas de fones de ouvido de realidade virtual também caíram após um rápido crescimento durante a pandemia. As remessas quase dobraram para quase 11 milhões em 2021, mas caíram 21% para 8,6 milhões de unidades enviadas em 2022, de acordo com a pesquisa de mercado International Data Corp.

"Tantas empresas dependem da Apple para anunciar este headset, é inacreditável", disse Inga Petryaevskaya, CEO da ShapesXR, uma startup que desenvolve software de design colaborativo para ambientes virtuais e de realidade aumentada. Petryaevskaya disse que a Apple poderia conseguir com o fone que fez com o primeiro Macintosh, que era caro, mas trouxe profissionais criativos para a era da computação. "Eles sabem como construir uma religião", disse ela.

A inteligência artificial está atualmente desfrutando de um boom inspirado pelo ChatGPT da OpenAI. Agora, os investidores estão investindo bilhões nas novas empresas que apostam nesse tipo de inteligência artificial, mas a realidade virtual segue estagnada depois de um boom em 2014.

No ano passado, houve um trabalho árduo em startups de realidade virtual, disseram investidores e executivos de startups. Novas rodadas de investimento para algumas dessas startups dependem do que a Apple anunciará na próxima semana, relataram alguns investidores e executivos do setor.

Porém, é improvável que o fone da Apple esteja disponível em breve, com a produção em massa não começando até o outono no Hemisfério Norte. A oferta no primeiro ano deve ser muito menores do que outros produtos da Apple no lançamento, estimados em 200 mil a 300 mil unidades, disse o analista especializado em Apple Ming-Chi Kuo anteriormente ao Journal. Há algum ceticismo sobre o potencial do fone para adoção em massa, dado o preço esperado de cerca de US$ 3000.

Na preparação para o anúncio do headset na próxima semana, a Apple começou a convidar muitos desenvolvedores de software que trabalham em aplicativos de realidade virtual para a conferência. A Apple reservou demonstrações pessoais para esses desenvolvedores após o evento de segunda-feira. Alguns desenvolvedores puderam experimentar as primeiras versões antes do anúncio, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.