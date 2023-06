Supermercado oferta vagas de emprego em Maracanaú; saiba como participar

Para participar do processo seletivo, é necessário apresentar comprovação de experiência na posição, ter concluído o ensino médio e disponibilidade de horário.

O Cordeiro Supermercado, localizado em Maracanaú, na Grande Fortaleza, está com vagas de emprego abertas. O processo seletivo será realizado por meio do Sine Municipal, órgão da Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setee) do município.

Para participar da seleção, é necessário apresentar comprovação de experiência na posição, ter concluído o ensino médio e disponibilidade de horário.

Além disso, deve-se entregar todos os documentos presenciais e, em seguida, fazer a entrevista. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada e levarão em consideração a quantidade de vagas disponíveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quais as vagas disponíveis?

De acordo com o Sine Municipal de Maracanaú, as vagas ofertadas são dos seguintes cargos:

Auxiliar de Controladoria



Conferente



Líder de Frios



Líder Frigorífico



Líder de Hortifruti



Líder de Padaria



Prevenção de Perdas

Quais documentos devem ser entregues?

Currículo atualizado



Comprovante de endereço



Certificado de escolaridade



RG



CPF



Carteira de trabalho

Serviço

Endereço: Sine Municipal - avenida I, n° 17, no Bairro Jereissati I – no Feira Center.

Atendimento: Segunda a quinta-feira (8 às 16 horas) e na sexta-feira (8h às 14h).

Telefones: 3521-5237 / 3521-5240.

Como os supermercados fazem você gastar mais?



Mais notícias de Economia