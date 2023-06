S&P reafirma rating AA/A-1+ da França, com perspectiva negativa

A S&P reiterou o ratings da França em "AA/A-1", com perspectiva negativa. Segundo a agência de classificação de risco, a perspectiva reflete o cenário de finanças públicas da França, que lida com uma dívida elevada.

A instituição prevê que o déficit orçamentário da França caia de 5% em 2023 para 3,8% do produto interno bruto (PIB) em 2026, com a dívida do governo geral permanecendo acima de 110% do PIB. Ela destaca que a projeção pode ser influenciada pelo crescimento e pela implementação da política econômica e orçamentária do governo.

Em análise, a S&P avalia que pode rebaixar os ratings soberanos da França nos próximos 18 meses caso a dívida do governo geral não diminua em relação ao PIB ao longo de 2023-2025, ou então se as despesas com juros do governo geral aumentarem acima de 5% da receita.

Em abril, a Fitch rebaixou o rating de longo prazo em moeda estrangeira da França de "AA" para "AA-", com perspectiva estável. A revisão refletiu um padrão de métricas fiscais "mais fraco" que o de pares, com expectativa de crescimento da dívida pública, segundo a agência.