Prêmio Nacional de Educação Fiscal recebe inscrições até 30 de junho

A Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) recebe até o dia 30 de junho inscrições para a 11ª edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal.

A premiação busca identificar iniciativas em todo o Brasil que promovam o debate sobre a função social dos tributos, a correta aplicação dos recursos públicos, a qualidade do gasto e o seu retorno para a sociedade.

Na edição deste ano, os interessados podem se inscrever em quatro categorias: escolas, instituições, imprensa e tecnologias. Ao todo, serão distribuídos cerca de R$ 60 mil entre as categorias, distribuídos em prêmios em dinheiro entre R$ 3 mil a R$ 10 mil.

Podem concorrer projetos sobre educação fiscal desenvolvidos por entes federados, órgãos públicos ou empresas privadas; escolas e universidades públicas ou privadas; pessoas jurídicas, jornalistas, profissionais de comunicação e outras pessoas físicas e profissionais da área de tecnologia da informação

A iniciativa é uma realização da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da Escola de Administração Pública (Enap), do grupo de trabalho Educação Fiscal (GT66 - Educação Fiscal), vinculado ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), dentre outros, com apoio das Associações do fisco estadual.

Ceará é referência nacional

No ano passado, projetos cearenses foram destaques na edição que marcou os dez anos do Prêmio Nacional. Com cinco projetos finalistas da etapa nacional, o Ceará esteve no pódio em duas categorias da premiação: instituições e imprensa.

A Secretaria de Finanças de Fortaleza foi a grande campeã na categoria instituições da Edição 2021/22, com o projeto Prêmio Sefin de Finanças Públicas. Além do troféu, a instituição garantiu 10 mil reais da premiação.

A jornalista Bernadeth Vasconcelos, do jornal Diário do Nordeste, recebeu a premiação do segundo lugar na categoria imprensa da edição 2020 (suspensa devido à pandemia de Covid-19), e uma premiação de 5 mil reais, com a matéria “Projetos de educação financeira atendem mais de 95 mil alunos no CE”.

A repórter especial de economia do O POVO, Carol Kossling, também foi finalista da premiação na categoria imprensa, com a reportagem "Retomada da Economia", publicada em 27 de junho de 2022.

