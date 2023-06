Juiz revoga falência da Colmeia; empresa recebe apoio do mercado

Menos de 24 horas depois de decretar a falência da Construtora Colmeia, o juiz Cláudio de Paula Pessoa, da 2ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará, revogou a decisão nesta sexta-feira, 2 de junho. Diante da situação, a empresa recebeu apoio do mercado.

A decretação da falência havia sido feita ontem, quinta-feira, 1º de junho, a partir de uma ação impetrada por uma credora que cobrava dívida de pouco mais de R$ 416 mil. Mas houve acordo entre as partes.

Em novo comunicado, a Colmeia expressou que a extinção do processo ocorreu "após revisão realizada, de forma célere, pelo próprio juiz titular da vara."

Mas a decisão da falência aconteceu à revelia, uma vez que a empresa perdeu o prazo de contestação. O juiz de direito havia determinado, ainda, o bloqueio de todos os ativos financeiros da massa falida, até ordem em contrário; a declaração de bens da falida alusiva aos cinco últimos exercícios fiscais, bem como a restrição judicial de veículos da Colmeia.

Sobre a ação, a Colmeia diz que a situação, "ora publicizada, foi sanada, de modo que a empresa reafirma seu compromisso com os valores da idoneidade, honestidade e retidão na lida dos seus negócios. Portanto as operações da empresa seguem normalmente, sem nenhum impacto aos empreendimentos em andamento e seus respectivos clientes."

Diante dos expostos, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), lançou nota em apoio à construtora.

A entidade, "como representante do setor no Estado, está ao lado da nossa associada Construtora Colmeia neste momento em que sua reputação está sendo colocada em xeque. A empresa tem uma bela história na construção civil cearense, estando na vanguarda do seu tempo, contribuindo para que nosso país, em especial o Ceará, siga gerando emprego e renda."

Já a Cooperativa das Construtoras do Ceará (Coopercon-CE) divulgou carta aos cooperados e parceiros frisando que houve surpresa com a decisão.

A Colmeia "uma das responsáveis por sua concepção e criação (Coopercon), sendo uma cooperada desde a nossa fundação e tendo nos cedido, durante todos esses anos, vários membros que acabaram por participar de nossa Gerência e Diretoria, assim como um de nossos presidentes."

A cooperativa acrescenta ainda que a Colmeia continuará a ser um dos membros mais importantes, "presenteando a todos com mais projetos inovadores, e consequentemente trazendo mais crescimento não só ao nosso Estado, como também todos os Estados em que atua.

"Mantemos toda a nossa mais completa confiança não apenas junto à Colmeia, como também com todos aqueles que a fazem ser parte fundamental da Indústria da Construção Civil no Estado do Ceará", conclui.

Hoje, a empresa está presente, além do Ceará, no Rio Grande do Norte, em Amazonas e em São Paulo. Fundada em 1980, a construtora já entregou cerca de 140 projetos residenciais, corporativos e industriais, sendo 16 mil unidades residenciais e 2,2 mil lojas e salas comerciais.

A construtora é responsável pelo projeto do atual maior prédio de Fortaleza, o One Residencial, com 170 metros de altura e está construindo o Sky Residencial, ligeiramente menor, com 165 metros.

A empresa foi uma das construtoras que se mobilizou pela criação da outorga onerosa de alteração de uso na Capital cearense, que permite a construção de edifícios com mais de 95 metros de altura. (Colaborou Adriano Queiroz)

Confira a nota da Colmeia na íntegra!

"A Construtora Colmeia vem a público informar a todos os seus clientes, fornecedores e colaboradores, bem como o público em geral, que o Poder Judiciário cearense, por meio da 2ª Vara Empresarial, revogou a decisão, outrora noticiada, de falência desta empresa. A extinção do processo ocorreu nesta sexta-feira (02), após revisão realizada, de forma célere, pelo próprio juiz titular da vara.

O magistrado expressa que “a Construtora Colmeia, presente no mercado imobiliário há mais de 40 anos, é reconhecida por sua produtividade, viabilidade econômica e compromisso com a função social”. Dessa forma, o documento ratifica a revogação da falência, tendo em vista a inexistência de fatos que concorram para a referida decisão. Além disso, o juiz destaca que a empresa possui grande porte, com expressivos bens e amplo quadro de colaboradores.

A Construtora Colmeia esclarece que a situação, ora publicizada, foi sanada, de modo que a empresa reafirma seu compromisso com os valores da idoneidade, honestidade e retidão na lida dos seus negócios. Portanto as operações da empresa seguem normalmente, sem nenhum impacto aos empreendimentos em andamento e seus respectivos clientes.

A Colmeia está no mercado há 43 anos, onde construiu uma história baseada na solidez de sua reputação e no compromisso com o sonho de milhares de famílias. São mais de 2 milhões de metros quadrados construídos, mais de 16 mil unidades residenciais, 23 empreendimentos corporativos, 120 empreendimentos residenciais, além de dezenas de projetos realizados, entre eles tem destaque o One Residencial, edifício mais alto do Estado do Ceará. Sendo assim, a atuação maciça no Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas e São Paulo, respalda a credibilidade de quem nasceu e cresceu para trilhar o caminho do sucesso."

