Instituto Iracema digital e Estônia Hub assinam termo de cooperação técnico para inovação

O acordo foi fechado no contexto do e-Governance Conference 2023, maior evento internacional de governança digital

O Instituto Iracema Digital e Estônia Hub assinaram nesta sexta-feira, 2, termo de cooperação técnico para inovação durante missão empresarial realizada na Estônia.

O acordo é um importante marco de integração da entidade com o movimento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do país mais digitalizado do mundo.

“O ato representa mais uma etapa de maturação do ecossistema de inovação cearense e abre espaço para a internacionalização de negócios, construção de parcerias estratégicas público-privados e adensa a relevância da tríplice hélice como um eixo motor de transformação social", avalia André Filipe Dummar, CEO da Casa Azul Ventures e representante do Instituto Iracema Digital no evento.

A Estônia Hub é uma empresa brasileira que desenvolve atividades na Estônia, que hoje é referência em cibersegurança. O CEO da empresa, Rafael Fassoni, diz que sua criação tem o objetivo de estreitar relações entre Brasil e Estônia para usar o modelo do país europeu nas melhores práticas de desburocratização e governo digital no Brasil.

“E também para que o Brasil se internacionalize, usando a Estônia como sede e acessar o mercado europeu. Então foi isso. E por isso que a gente consolidou tudo isso no que a gente chama de missão DID, que é a desburocratização e internacionalização e digitalização. Então essas são essas três grandes frentes”, explica o empresário.

Ele reforça que essa é uma pauta quase que transversal, não só de governos estaduais, Governo Federal, dos municípios, e da iniciativa privada. "A gente fica muito feliz que a Estônia serviu como essa inspiração e esse é o ambiente: favorável às ideias, inspirações, aos acordos", afirmou.

O acordo foi fechado no contexto do e-Governance Conference 2023, maior evento internacional de governança digital, que traz um conjunto de iniciativas que proporcionam intercâmbio de informações entre cases de sucesso aplicados na Estônia e em startups.

Mudanças sociais possíveis

A e-Governance Conference deste ano se baseia nos impulsionadores para uma mudança social viável, guiando-se desde o engrandecimento de capacidades, design de serviços e inteligência artificial até o estimular a cultura de cibersegurança.

Sob a responsabilidade da e-Governance Academy, a conferência está em sua 9ª edição e é um evento mundial de destaque na área da governança digital, reunindo estrategistas do setor público, tomadores de decisão e implementadores de políticas vindo de diversas partes do mundo que, juntos, traçam um caminho para a transformação digital.