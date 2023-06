FPA: Jardim espera que crescimento do PIB da Agropecuária pese na decisão sobre Plano Safra

O vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) na Câmara dos Deputados, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), espera que o crescimento expressivo do Produto Interno Bruto (PIB) da Agropecuária "pese" na decisão do governo sobre o Plano Safra, que entra em vigor em 1º de julho. "Se analisarmos nosso balanço de pagamentos isto se reforça ainda mais. Espero que isso pese na decisão das autoridades governamentais na decisão sobre o Plano Safra", disse Jardim em nota divulgada pela frente, ressaltando que o setor é um dos mais dinâmicos da economia.

O PIB da agropecuária cresceu 18,8% no primeiro trimestre deste ano na comparação com igual período do ano passado e 21,6% contra o quarto trimestre de 2022, a maior variação dos últimos 27 anos. O PIB geral do País avançou 1,9% nos três primeiros meses do ano, na comparação com o último trimestre de 2022, e 4% no comparativo anual do primeiro trimestre. Presidente da frente, o deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) destacou que com participação de cerca de 8% na economia nacional, o agro "continua sendo a mola propulsora" do País.

Os deputados federais Fábio Garcia (União-MT) e Alceu Moreira (MDB-RS) afirmaram que o setor puxou o crescimento do País no primeiro trimestre e reforçaram o apelo de necessidade de apoio governamental. "Esta é mais uma prova da importância do agro para o Brasil, setor que sustenta hoje a economia brasileira. Por isso este setor merece respeito e apoio por parte do novo governo", afirmou Garcia. "Isso demonstra mais do que nunca que o agro brasileiro é o pilar da nossa economia. Não se trata de uma pauta ideológica, mas de um interesse de Estado e que requer todas as condições necessárias para elevar as suas capacidades de produção", completou Moreira.