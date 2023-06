Casa Branca sobre rating da Fitch: mercado de Treasuries é o mais seguro e líquido do mundo

A porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre disse que o mercado de Treasuries continua a ser o mercado mais seguro e líquido do mundo, ao ser questionada sobre a ação de rating da Fitch de manter a avaliação de crédito dos EUA em observação negativa.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, jornalistas perguntaram também se a Casa Branca estaria preocupada que o rating do país ainda poderia ser rebaixado, mesmo após a aprovação no Congresso do acordo que suspende o teto da dívida.

Karine Jean-Pierre disse que não poderia comentar sobre o que as agências de rating farão.

Em vez disso, a porta-voz destacou a união dos dois partidos no Congresso "sob liderança do presidente Biden" na votação, a futura redução do déficit a partir do acordo, e a solidez do mercado de Treasuries.