Ajay Banga assume presidência do Banco Mundial para mandato de 5 anos, substituindo Malpass

Ajay Banga tomou posse nesta sexta-feira como presidente do Banco Mundial, substituindo David Malpass para um mandato de cinco anos. Ex-CEO da Mastercard, Banga foi indicado pelos Estados Unidos e era o único candidato ao posto. O presidente se encontrou com a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, antes de assumir o cargo.

Na ocasião, Yellen expressou o seu forte desejo de continuar colaborando em proximidade com Banga na evolução de bancos multilaterais de desenvolvimento (MDBs), como o Banco Mundial, segundo comunicado da pasta. Isso incluiria aumentar a quantidade de capital privado mobilizado para os objetivos de desenvolvimento global, disse o governo.

A secretária reiterou a necessidade de continuar apoiando os países-membros mais pobres do Banco Mundial à medida que enfrentam várias crises, a exemplo dos "ventos contrários macroeconômicos globais contínuos exarcebados pela guerra da Rússia na Ucrânia".

Banga nasceu na Índia e tem cidadania americana. Ele também é ex-presidente do Conselho Empresarial EUA-Índia (USIBC) e foi ainda presidente da Câmara de Comércio Internacional (ICC, na sigla em inglês).

O novo dirigente foi uma indicação do governo do presidente Joe Biden, e substitui David Malpass, que havia sido apontado pelo ex-presidente Donald Trump.