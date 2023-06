Taxa de investimento é a menor para o 1º trimestre do ano desde 2020, diz IBGE

A taxa de investimento de 17,7% no primeiro trimestre foi a mais baixa para esse período do ano desde 2020, quando estava em 16,1%, de acordo com dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados nesta quinta-feira, 1º de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de investimento tinha sido mais elevada nos primeiros trimestres de 2021 (19,1%) e 2022 (18,4%).

"Chamou a atenção a queda", ressaltou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

A taxa de poupança, por sua vez, voltou a crescer, passando de 17,4% no primeiro trimestre de 2022 para 18,1% no primeiro trimestre de 2023, após ter atingido um pico de 21,4% no primeiro trimestre de 2021.